TMW - Terim su Demiral: "Sarà grande, alla Juve imparerà tanto"

Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, nell'intervista ai nostri microfoni ( clicca qui per leggerne la versione estesa) ha parlato del suo giovane connazionale Merih Demiral, che in quest'estate ha fatto il grande salto dal Sassuolo alla Juventus, in cui dovrebbe giocare quest'anno: "Sì sì, piano piano diventerà un grande difensore. Per la Juve sarà una scelta difficile, ma imparerà tanto alla Juventus, è una scuola".