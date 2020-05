tmw Terrazzino e il caso D. Dresda: "Venerdì nuovi test: si riparte solo se tutti negativi al virus"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, l'attaccante italo-tedesco Marco Terrazzino ha raccontato anche la nuova quarantena che è stata imposta alla sua Dynamo Dresda dopo la positività al test del Coronavirus da parte di due suoi compagni di squadra.

Terrazzino, innanzitutto come sta? Quando potrà tornare ad allenarsi coi suoi compagni?

"Io sto bene, grazie. Proprio ora (ieri pomeriggio, ndr) mi sto guardando le partite di Zweite Liga, ho una voglia disperata di tornare in campo... In questi giorni ci stiamo allenando tutti da casa, il club ci ha messo a disposizione cyclette e attrezzi vari, lavoriamo in video-chat, ma non è certo la stessa cosa. Se tutto andrà bene, comunque, sabato prossimo riprenderemo le sedute di gruppo al centro sportivo".

Com'è stato restare a guardare nel tanto atteso week-end, a livello mondiale, del calcio tedesco?

"È stata dura e ho provato un po' di invidia, lo ammetto. L'importante però è che tutti i miei compagni siano in salute e che possiamo presto rivederci in campo. Venerdì svolgeremo gli ultimi test medici: se saranno tutti negativi, come credo che andrà, riprenderemo ad allenarci per tutta la settimana successiva e poi ripartiremo anche in campionato dopo aver saltato due turni".