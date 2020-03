tmw Tessiore: “Positivo al Coronavirus dopo aver aiutato la vicina. Samp, sogno il ritorno”

Positivo al Coronavirus. Anche Andrea Tessiore, centrocampista classe 99 della Vis Pesaro e di proprietà della Sampdoria, è caduto nella trappola del COVID-19. “Una persona anziana, la mia vicina di casa, non stava bene. Sono andato a vedere le sue condizioni per vedere se avesse bisogno di qualcosa. Dopo due giorni mi è venuta la febbre. Poi ho scoperto che la signora era stata ricoverata per il Coronavirus. Lunedì ho fatto il tampone, sono risultato positivo”, racconta il giovane calciatore a TuttoMercatoWeb intervistato per la rubrica “A tu per tu”. Da Tessiore poi un consiglio ai suoi coetanei che fanno fatica ad accettare di dover stare a casa rispettando la misura del Governo per eliminare il contagio del virus: “Restiamo a casa. Tutti. Noi giovani la cosa la sottovalutiamo. Il virus è venuto a me, può venire ad altri miei coetanei ma non dobbiamo pensare a noi stessi. Pensiamo ai più anziani. Magari i sintomi noi non li abbiamo come gli altri. Ai ragazzi dico: state a casa, accendete la play station, guardate film ma non uscite. Fatelo per voi e soprattutto - continua - per chi è più vulnerabile”. E infine uno sguardo al futuro professionale: “Ho fatto tutto il settore giovanile alla Sampdoria, il mio sogno è tornare in blucerchiato. E - conclude - ci credo”.