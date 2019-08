TMW - Teste (Football.fr): "Neymar via da Parigi, non importa dove andrà"

"Era la star della squadra, la Tour Eiffel era stata illuminata in giallo e verde per lui. Ora fa finta di essere rotto"

Ai microfoni di TMW Justin Teste, giornalista di football.fr, parla dell'affare che fa discutere buona parte dell'Europa, il passaggio di Neymar o meglio il ritorno del brasiliano in Liga. Il Barcellona infatti è volato a Madrid per chiudere la trattativa, riportando il brasiliano al fianco di Messi in una attacco che sarebbe leggendario: "Ai tifosi parigini non importa se Neymar va al Real o Barca, vogliono solo che non giochi più al PSG, sono delusi dal suo atteggiamento. Non bisogna dimenticare che la Tour Eiffel era stata illuminata in giallo e verde per lui due anni fa. Era la star della squadra, oggi invece è Mbappè. Per i tifosi delle altre squadre invece la cosa è molto divertente, perché guadagna 30 milioni l'anno, gioca sei mesi e dopo due anni non vuole più rimanere a Parigi e fa finta di essere infortunato".

Quindi il ritorno a Barcellona è ben visto dai tifosi del PSG?

"No, ma con una cifra tra 100 e 130 milioni più due giocatori, i tifosi lo dimenticheranno velocemente. Tra Barça e Real preferiscono le merengues, che possono garantire cartellini graditi come Navas, Isco o James Rodriguez".

In Francia sono tutti convinti che andrà al Barcellona?

"Cinquanta e cinquanta tra Real e Barcellona. Ma sappiamo che il giocatore vuole sopratutto lasciare Parigi".