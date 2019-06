TMW - Thiago Silva: "Legato al Milan. Tornare? Ora penso al Brasile"

Fonte: Dal nostro inviato,Tancredi Palmeri

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato nella zona mista della Corinthians Arena dopo il 5-0 contro il Perù in Copa América, il difensore brasiliano del PSG Thiago Silva ha risposto così alle domande dell'inviato di TMW in Brasile: "Nessuno dimentica gli errori fatti in passato. Adesso abbiamo una grande occasione per fare una buona Copa America. Speriamo di continuare così. L'Argentina ai quarti di finale? Per me è indifferente: quando stiamo bene possiamo affrontare qualsiasi squadra, anche un classico mondiale come la gara con l'Argentina".

Esiste la possibilità di tornare un giorno a vestire la maglia del Milan? "Al momento non ci penso, ma al Milan sono legatissimo. Adesso penso solo alla Copa America, per il futuro ci sarà tempo".

Leonardo al PSG? "Ho già lavorato con lui al Milan. È una persona molto seria, speriamo con lui di poter migliorare le cose che non hanno funzionato".

Neymar? " Speriamo che possa continuare ad essere al centro del progetto del PSG."