TMW - Thuram: "Conte-Inter non è un tradimento. Non conosco bene Sarri"

Fonte: Dal nostro inviato, Giovanni Albanese

Lilian Thuram a Torino dove quest'oggi ha partecipato alla presentazione del libro "Vorrei e non vorrei. Perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi", scritto dalla psicoterapeuta e saggista Gianna Schelotto. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW a margine dell'incontro

Serve un allenatore come Guardiola alla Juventus?

"E' un grande allenatore, ma mi sembra difficile lasci il City adesso. La Juventus ha sempre avuto dei grandi allenatori e il calcio è bello perché ci sono tanti modi di giocare. Puoi vincere giocando come dice Guardiola o come fa Klopp. La Juventus ha vinto per tanti anni con un allenatore molto diverso come Allegri".

Il grande favorito è Maurizio Sarri.

"Sarri come allenatore non lo conosco molto bene, ma il suo Napoli giocava molto bene. L'ultima volta che l'ho sentito, però, diceva di voler restare al Chelsea. Credo che il prossimo allenatore sarà bravo e la Juventus continuerà a vincere".

Conte all'Inter è un tradimento?

"Conte è stato un grandissimo giocatore e un grandissimo allenatore della Juventus. Ma i tifosi della Juventus e i tifosi che amano il calcio devono essere felici del suo ritorno in Italia, non bisogna vederlo come un tradimento, è un allenatore e non può allenare nella sua carriera solo la Juventus...".

Ti sei chiarito con Bonucci dopo il caso Kean?

"Si, ho avuto la fortuna di parlare con Bonucci e ci siamo chiariti: anche lui ha riconosciuto che forse non ha detto le cose che pensava".