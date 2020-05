tmw Tifosi Lecce contro la ripresa: "Si continua a morire, ma per voi conta ripartire"

I tifosi del Lecce sono contro la ripresa del campionato nelle attuali condizioni e non lo nascondo. Di seguito testo e foto di due striscioni apparsi oggi in città: "Come potete dopo un gol esultare... quando le bare sono ancora da contare?" e ancora: "Si continua a morire ma per voi conta ripartire. Contro il vostro calcio: nessuna resa nessuna ripresa".