tmw Tissone: "Atalanta appassionante quanto il Liverpool. Finire la stagione? Non senza tifosi"

vedi letture

Intervistato da TuttoMercatoWeb.com, l'ex centrocampista nerazzurro Fernando Tissone ha parlato così delle grandi gesta dell'Atalanta in questi anni e anche della possibile ripresa della stagione sportiva 2019-2020 nonostante l'emergenza Coronavirus: "L'Atalanta oggi è una delle squadre che gioca meglio a calcio non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Sono ancora molto legato a quei colori, la formazione di Gasperini mi ricorda il Liverpool perché ha uno stile molto offensivo, segna tanti gol e fa appassionare la gente, a Bergamo e oltre. Nonostante non abbia affatto il budget economico di una big, la Dea se la gioca infatti con tutti quanti. In Italia, si sa, è dura vincere. C'è sempre la solita Juve in pole position per lo Scudetto. Magari, però, nei prossimi anni lo vincerà proprio l'Atalanta".

A proposito, è giusto portare a termine la stagione 2019-2020 secondo lei?

"È difficile dire se e quando deve riprendere il calcio, la cosa che conta adesso è la salute della gente. Questo sport non si può giocare senza tifosi. Se si trova il modo di far tornare le persone allo stadio in totale sicurezza, allora è giusto terminare la stagione. Altrimenti no, senza pubblico non ha senso ripartire. In Serie A, come negli altri campionati".