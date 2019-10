Fonte: Dall'inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato al Tuscany Hall da TMW e dagli altri media presenti all'anteprima del nuovo docu-film su Gabriel Omar Batistuta, "El Numero Nueve", l'ex portiere nerazzurro Francesco Toldo ha parlato anche dell'attualità di casa Inter: "I pareggi danno sempre fastidio, un punto non muove la classifica, ma la vittoria è dietro l'angolo e c'è tempo per recuperare. Mi è dispiaciuto per il 2-2 in casa col Parma, ma contro una squadra che si difende per almeno 20 minuti alla fine serve anche un colpo di fortuna. E questo sabato non è arrivato. In generale vedo comunque molta più positività nell'ambiente nerazzurro rispetto al passato, i tifosi sono vicinissimi alla squadra".

La rosa di Conte è troppo corta?

"Non sta a me giudicarlo. C'è una società che ha una struttura veramente forte. Sono loro che devono decidere, c'è un allenatore che sa il fatto suo".