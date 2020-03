tmw Tomas Esteves, stop al rinnovo col Porto: clausola da 10 milioni, la Juve c'è

Juventus ma anche le grandi di Spagna e d'Inghilterra e Francia. Tutte in fila per Tomas Esteves, una delle pepite del calcio portoghese. Terzino destro classe 2002 di Viana do Castelo, Tomas Lago Pontes Esteves ha il contratto in scadenza nell'estate del 2021 ma soprattutto una clausola rescissoria da 10 milioni di euro. Una cifra che sta ingolosendo le grandi del calcio internazionale, le discussioni sul rinnovo con tanto di aumento della clausola sono stoppate. Dopo la preseason, infatti, Esteves è andato in seconda squadra e ha giocato la Youth League. E ogni volta che l'ha fatto, la sua stella ha brillato. Per questo lo stop, per questo la possibilità di andar via dal Porto in estate. La Juventus e le grandi d'Europa sono avvisate.