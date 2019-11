TMW - Tommasi: "CR7 non è in Italia per svernare. Grande professionista"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Ospite dalla conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio 2019, organizzato dall'AssoCalciatori, il presidente dell'AIC Damiano Tommasi ha parlato così dal palco del calcio italiano, in particolare della Serie A: "Ronaldo non è venuto in Italia a svernare. La parte realizzativa è inutile commentarla: in Serie A si fa fatica a fare gol, ma lui li fa lo stesso. Dimostra di essere un grandissimo professionista. Non era scontato portasse il suo messaggio anche qui da noi. Presidenza AIC? Spero di aver fatto tutto ciò che avevo in mente, compreso il Galà, anche se ne avrei altre di proposte. Vorrei si potesse dare ancora maggiore visibilità al nostro calcio femminile, ma la direzione è quella giusta".