TMW - Tommasi: "Serve concretezza: diamo stabilità a rapporti e proposte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Damiano Tommasi, numero uno dell'Assocalciatori, parla dall'Assemblea elettiva della FIGC a Roma. "Questa è la quinta elezione di un Presidente Federale in 5 anni in FIGC e la dice lunga su quello che ci aspetta. Dobbiamo dare stabilità ai nostri rapporti, alle nostre proposte. Serve concretezza: se parliamo di seconde squadre è un progetto che condividiamo. La nostra posizione in nove mesi, sulle tematiche, non è stata semplice: abbiamo contribuito alla convocazione di questa assemblea, noi vogliamo rilanciare e ringrazio Zambrotta per essere in Consiglio Federale. Sarà il giocatore con più presenze in Nazionale a essere in Consiglio della storia del nostro pallone. Il suo percorso con la maglia dell'Italia è un valore aggiunto per noi. Noi siamo il campanello d'allarme quando le cose non vanno nel modo giusto, anche i calciatori voteranno Gabriele Gravina. Forse non saremo tutti uniti e convinti che sarà una bella giornata ma serve un messaggio, poi internamente ne parleremo. Solo la prima abbiamo votato il Presidente eletto, anche solo per la soddisfazione...".