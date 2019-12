TMW - Tomovic: "Dura contro Lukaku-Lautaro. Col Brescia vietato fallire"

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della SPAL, Nenad Tomovic, ha commentato a TMW e agli altri media presenti in zona mista la sconfitta patita a San Siro contro l'Inter. Queste le sue parole: "Avremmo dovuto giocare bene anche nel primo tempo oggi. Siamo stati ingenui nella gestione del pallone, non puoi sbagliare contro i campioni dell'Inter. Nella ripresa siamo partiti forte e abbiamo lottato fino alla fine. Peccato, perché un punto ci sarebbe davvero servito. Abbiamo tante qualità, dobbiamo esserne consapevoli e inseguire il nostro obiettivo".

La prossima gara di campionato col Brescia?

"Ripartiremo dal secondo tempo di oggi, è questo l'esempio da seguire. Contro il Brescia, in casa, non potremo fallire".

Cosa migliorare?

"Dobbiamo credere di più in noi stessi. Siamo una buona squadra, che non merita questa classifica. Io ho fiducia in questi ragazzi e sono convinto che la SPAL merita la Serie A. Ce la faremo".

Quanto è difficile marcare Lukaku e Lautaro?

"Insieme sono molto pericolosi. Vivono un buon momento e sono una grande coppia offensiva, si cercano sempre e si aiutano costantemente in campo".