TMW - Torino, accordo con il Rennes per la cessione di Niang

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Imago/Image Sport

Il Torino ha trovato in queste ore l'accordo con il Rennes per la cessione dell'attaccante M'Baye Niang, classe '94, sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Per il franco-senegalese si tratta di un ritorno in patria a distanza di quattro anni dall'ultima volta quando con la maglia del Montpellier segnò 4 reti in 19 presenze di campionato prima di far ritorno al Milan.