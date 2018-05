TMW - Torino, ag. Milinkovic-Savic: "Tanti club di A ci hanno chiesto di lui"

Il capitolo "seconde squadre" è un argomento di interesse per il Milan, ma i rientri dai prestiti sono al momento pochi per poter ipotizzare un'attuazione immediata di questa innovazione, che peraltro dovrebbe toccare a squadre con più diritti (Juventus e Roma?) secondo i criteri...

Ritorno al futuro - Milan, rosa da ritoccare. Bacca torna per ripartire

Galatasaray, sogno Shaqiri per la Champions League

Deportivo La Coruna B, l'ex viola Munua non sarà più l'allenatore

Manchester City, Guardiola chiude a Isco: "Non lo prenderemo"

Non solo Alisson e Oblak: sondaggio del Liverpool per Cillessen

Barça, Dembelé non è incedibile. Il PSG pensa all'affare

Tottenham, Atletico e Bayern: è sfida a tre per Thauvin dell'OM

Mourinho avverte lo United: "Non spendete il budget per Bale"

Liverpool, offerta di 60 milioni per Fekir

Zidane a sorpresa: conferenza alle 13.00 per parlare del suo futuro

Bayern, cedibili i big Vidal, Alcantara e Boateng in caso di offerta congrua

Idoli in campo, promesse in panchina: la nuova vita di Gerrard e Lampard

Monaco, non sarà solo Fabinho a partire. In entrata Dalbert, piace Golovin

Mateja Kezman, agente del portiere del Torino Vanja Milinkovic-Savic , ha fatto il punto riguardo il futuro del giovane estremo difensore dei granata ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com : "Abbiamo bisogno di sederci col club e fare un piano riguardo il suo avvenire. Tanti club di Serie A ci hanno chiesto di lui, così come dal Belgio, ma anche dall'Inghilterra".

