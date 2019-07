Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Il Torino è la prima squadra a radunarsi in vista dell'inizio della nuova stagione, complice il ripescaggio in Europa in luogo del Milan: alle 16.45 si aprono i cancelli del Filadelfia per il primo allenamento stagionale della squadra di Mazzarri, a porte aperte. Primo pallone in campo alle 17, stando a quanto raccolto dal nostro inviato.