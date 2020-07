tmw Torino, altro striscione di contestazione: "Cairo vattene". Tifosi contro il presidente

"Cairo vattene": il testo dello striscione è sempre lo stesso, sotto la Mole un nuovo episodio di contestazione contro il patron del club di via Arcivescovado. Nella notte, infatti, è apparsa questa scritta all'esterno dei cancelli del Robaldo, il centro sportivo per le giovanili dove il Toro sta ancora aspettando l'ok per far partire i lavori di costruzione. Ma Cairo, intanto, è finito ancora nel mirino della tifoseria granata.