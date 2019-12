Fonte: dall'inviato Luca Chiarini

Cristian Ansaldi, a segno con una doppietta nello sfortunato 3-3 subito in rimonta dal suo Torino in casa dell'Hellas Verona, ha così parlato dalla zona mista del Bentegodi: "Non trovo parole per descrivere quanto è successo. Fino al minuto 65-70 abbiamo fatto un partitone, poi dal momento del rigore è cambiato tutto. Non so se è un fatto mentale, ma dobbiamo lavorare per uscire da questo momento perché non è facile":

Forse è mancata la fantasia di Berenguer nel finale?

"Con lui e Verdi stavamo giocando bene, ma erano stanchi e i cambi del mister andavano bene. Non cambiava, anche con loro sarebbe finita così".

Che Torino sarà nel 2020?

"Ora pensiamo alla SPAL, a fare le cose giuste sabato e finire bene l'anno".