TMW - Torino-Ansaldi, passi avanti per il rinnovo del contratto

In questo momento, Cristian Ansaldi è l'arma in più del Torino di Walter Mazzarri. Tre gol nelle ultime due gare di campionato, il laterale argentino è sempre più leader della squadra granata che nelle ultime tre giornate di campionato ha conquistato sette punti e dopo 16 turni staziona all'ottavo posto in classifica insieme al Napoli.

Ansaldi in questo momento ha un contratto col Torino valido fino a giugno 2021, ma il club di patron Cairo negli ultimi giorni ha mosso dei passi concreti per rinnovargli il contratto: l'offerta, con adeguamento verso l'alto dell'ingaggio, è un nuovo accordo fino al 2022 con opzione per una ulteriore stagione.