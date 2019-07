TMW - Torino, Ansaldi: "Serviva una vittoria, è arrivata. Gol? Era un cross"

Fonte: Dal nostro inviato Emanuele Pastorella

Cristian Ansaldi, terzino del Torino, ha parlato in zona mista dopo la vittoria con il Debrecen. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Dovevamo vincere e lo abbiamo fatto, è questo l’importante. Baselli? Tutti conosciamo le sue qualità e la sua intelligenza tattica, può giocare in diverse posizioni e oggi ha dimostrato di essere un giocatore con carattere e con qualità fisica importante per noi. Come è stata la partita? È stata strana, perché giocare in casa in un campo che non è il tuo è un po’ strano. Siamo contenti perché abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene. Stiamo lavorando forte per trovare la condizione fisica giusta e per aiutare la squadra. Grazie a Dio sul mio gol volevo fare un cross per Iago Falque e la palla è entrata. L'esperienza, per giocare in Europa, è importante: dobbiamo mantenere la calma e credere nel nostro lavoro. Con l'esperienza dobbiamo aiutare coloro che hanno giocato poco in Europa. Il ritiro è stato importantissimo, soprattutto dal punto di vista fisica. Abbiamo lavorato tantissimo, si è vista una squadra molto più matura, un aspetto che forse mancava nella passata stagione. Siamo uniti e compatti, siamo una famiglia"