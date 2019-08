Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Cristian Ansaldi, laterale del Torino, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Soligorsk: "Se avessero segnato, la partita sarebbe potuta cambiare. Ora pensiamo al ritorno, con un gol nostro archivieremmo definitivamente la pratica qualificazione. Zaza ha dimostrato di essere un grande giocatore, peccato che non abbia segnato ma con Belotti l'intesa migliora di partita in partita. Gli Wolves sono forti, lo sappiamo, ma anche noi non siamo da meno. La squadra ha dimostrato che sta bene, quando riusciamo a segnare subentra anche la tranquillità. Dobbiamo continuare con questa rabbia e questa grinta, è ciò che identifica questo Toro".