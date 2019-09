Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

Il giocatore del Torino Daniele Baselli ha parlato così in zona mista al termine della sfida persa sul campo della Sampdoria: “Dobbiamo rimettere i piedi per terra, abbiamo pensato di essere diventati troppo bravi. Dobbiamo essere una squadra unita, umili e fare quello che abbiamo sempre fatto. Dobbiamo riprendere dal gioco che facevamo l’anno scorso e dai sani valori che ci ha trasmesso il mister. Già dalla prossima partita speriamo di fare meglio e non ripetere gli stessi errori commessi oggi “.