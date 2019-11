TMW - Torino, Baselli: "I tifosi devono starci vicino in questi momenti"

Fonte: Dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in zona mista ai microfoni di TMW, il centrocampista del Torino Daniele Baselli ha commentato così il ko per 3-0 subito in casa contro l’Inter: “Belotti sicuramente è un giocatore importante per noi, ma siamo una squadra che non si basa sul singolo. È entrato Zaza e ha avuto tante occasioni. L’Inter è una buona squadra, si vince e si perde tutti insieme”.

Quest’anno soffrite parecchio: “Lo scorso anno concedevamo poco, calciavamo tanto in porta. Abbiamo concesso occasioni che non vanno concesse, non ce le possiamo permettere in Serie A”.

Come stai? “Non sono al 100%, non è nemmeno una settimana che mi alleno, ma ho stretto i denti e ho dato tutto quello che avevo. Ero a disposizione, non è un alibi il fatto che non fossi al 100%”.

Quanto pesa la fascia? “È un onore portarla, l’hanno avuta grandi campioni. Dispiace perché a noi non piace perdere e immagino neanche ai tifosi, devono starci vicini in questi momenti”.

Vi danno fastidio i fischi? “È il nostro lavoro, dobbiamo accettare sia i complimenti che le critiche. Ce le prendiamo e guardiamo avanti. Cercheremo di tornare a far sorridere i tifosi”.