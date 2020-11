tmw Torino, Belotti tenta il recupero: partirà per Genova. Domani test decisivo

Andrea Belotti tenta il recupero lampo per la gara contro il Genoa di domani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione l'attaccante partirà infatti per la Liguria insieme al resto della squadra e domani svolgerà l'ultimo test per capire se e quanto potrà essere utilizzato nella sfida valida per il recupero della terza giornata di Serie A.