Il difensore del Torino Kevin Bonifazi ha parlato in zona mista al termine della gara vinta sul campo dell’Atalanta: “Se rimarrò qui al Torino? Sì. Nkoulou? Nicolas ha iniziato a percorrere una strada, è una sua decisione che va al di fuori del gruppo e della società. A volte il singolo viene prima, per noi è sempre un nostro amico e compagno, ma le decisioni le prende lui”.

Sull’esperienza in Europa League: “È una soddisfazione professionale importante che ti dà altro oltre all’aspetto economico, ti riempie dentro. Anche se abbiamo perso penso che sia stata una bella esperienza”.

Sulla gara con l’Atalanta: “Non ci sono state grosse mancanze secondo me, chiaro che se ti prendi dei rischi giocando a uomo contro giocatori come Ilicic, Zapata e Gomez non puoi non concedere niente. Questo lo metti in preventivo”.

Sul campionato senza l’impegno delle coppe: “Io credo che prepareremo le gare allo stesso modo, siamo una società ambiziosa che vuole competere in tutte le competizioni. Non ti so dire l’obiettivo, ma sicuramente possiamo dare del filo da torcere a tutti”.