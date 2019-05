TMW - Torino, brusca frenata per Pereyra: il Watford chiede 30 milioni

Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino è sulle tracce di Roberto Pereyra, ex centrocampista di Udinese e Juventus, per rinforzare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri in vista della prossima stagione, ma nelle ultime ore di è registrata una brusca frenata.

Richieste alte - Il Watford, per lasciar partire il Tucumano chiede non meno di 30 milioni di euro e per questo la trattativa si è, almeno per il momento arenata, in attesa che il club granata possa capire se potranno esserci i margini per trattare.