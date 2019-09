TMW - Torino, Cairo: "Abbiamo una squadra lunga per questo giro d'Italia"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Urbano Cairo, presidente del Torino, si è così espresso in zona mista dopo la vittoria in rimonta dei granata contro il Milan: "Abbiamo una squadra con tante opportunità, anche di moduli. Ci siamo messi 4-4-2 rispetto all'inizio che siamo partiti 3-4-1-2... Direi che sono entrati giocatori importanti, e abbiamo una panchina lunga. Per intenderci: non è entrato uno come Iago Falque. Un primo tempo complicato poteva creare problemi, e invece siamo rimasti in partita, sfiorando il pareggio in diverse occasioni prima della doppietta di Belotti. La partita è stata vivace, divertente, molto bella".

La prova di Zaza? "Ci hanno creduto tutti, anche Rincon ha finito con i crampi. La squadra ha dato tutto, serviva un bello sforzo nervoso. Bella pure la parata di Sirigu alla fine, ma anche quelle prima. Ho visto grande cuore e voglia di vincere".

Prossima col Parma? "Questo è un giro d'Italia, dobbiamo andare tappa per tappa, la classifica non si guarda adesso. Bene aver vinto, peccato aver buttato via qualche punto stupido nelle partite precedenti".

Sirigu contro Donnarumma anche in azzurro? "Non voglio fare confronti ma ho visto un grande Sirigu. Gran giocatore, è una certezza: esperto, ha qualità notevoli, si sa già che è un grande portiere. Penso che se la giochi alla grande con Donnarumma nell'Italia, ma per noi l'importante è che faccia bene qui a Torino".

N'Koulou? "Decide il mister, parla lui dei giocatori e sa chi far giocare e chi no".