tmw Torino, Cairo e la nuova cordata: "Non mi ha chiamato nessuno"

vedi letture

"Non mi ha chiamato nessuno". Così il presidente Urbano Cairo, all'uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino dopo la sconfitta per 3-2 contro la Roma. Ieri mattina la cordata del Progetto Taurinorum aveva dichiarato che avrebbe telefonato al patron granata, i contatti però per il momento non ci sono stati.