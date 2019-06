TMW - Torino, Cairo: "Idee chiare sul mercato. Ma non faccio nomi"

Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto al termine dell'assemblea odierna in Lega A, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato anche i temi d'attualità di casa granata: "Noi ci siamo giocati la stagione fino all'ultimo, purtroppo poi non è stato neanche possibile andare in Europa League, in certi momenti eravamo anche in lizza per la Champions. Poi ci sono mancati dei punti, quei punti che forse nel girone d’andata ci hanno un po’ penalizzato con alcune decisioni. Ma non voglio tornare su temi di questo genere".

Che Torino sarà quello del prossimo anno? "Diciamo che il Toro del prossimo anno sarà una squadra che evidentemente vorrà competere al meglio, nonostante sia meglio volare bassi, cercando di tenere i giocatori migliori, rinforzando e puntellando la squadra nei reparti in cui ha più bisogno. Nonostante il quarto posto ottenuto a pari merito con la Roma nel girone di ritorno, dimostrando di avere qualità importanti".

Come ha visto il ritorno di Belotti in Nazionale? "L'ho visto bene, ha fatto una bellissima partita, ha fatto assist ed ha partecipato costantemente alla manovra".

Cosa servirà sul mercato? "Abbiamo riscattato Ola Aina, Ansaldi e Djidji, cioè tutti quelli che erano in prestito. Adesso il Torino ha solo giocatori di proprietà. Per il resto voglio tenere coperte le carte, abbiamo le idee chiare su cosa serve. Ipotetica sentenza Uefa per il Milan? Adesso aspettiamo di vedere se qualcosa accadrà nei prossimi giorni. Noi attendiamo e vediamo".