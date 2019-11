Fonte: Dall'inviato Emanuele Pastorella

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha commentato così in zona mista, ai microfoni di TMW, il match perso oggi contro la Juventus: “È stata una buonissima prestazione, meritavamo certamente molto di più. C’era secondo me il rigore a nostro favore perché De Ligt ha toccato la palla con la mano, istintivamente la toglie, ma il braccio è largo. L’hanno dato a Lecce d’altra parte, poi non so come mai si siano ricreduti. Alla fine mi stupisce il fallo fischiato a Lukic che interviene pulito sulla palla. Comunque la cosa importante è la prestazione di carattere fatta, le buone cose fatte, questa è la cosa più importante. Sapevo che la risposta ci sarebbe stata, è stata di compattezza, di voglia di vincere. Devi giocare tutte le partite così, con questo tipo di carattere e di determinazione e allora fai tanti punti. Il ritiro? Era per il derby, adesso si ricomincia e poi vediamo”.