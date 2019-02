Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato dal premio 'Il Bello del Calcio' soffermandosi sul buon momento della squadra di Mazzarri e sugli errori del VAR nella gara di ieri fra Fiorentina e Inter: "Il calendario sarebbe agevole, ma per noi è importante sapere che queste partite a volte sono le più difficili. Abbiamo fatto molto bene in questo avvio di girone di ritorno spesso contro squadroni, adesso però quando incontreremo squadre che hanno meno punti dovremo mantenere la stessa concentrazione e la stessa intensità che ho visto contro l'Atalanta, per esempio. Ora dobbiamo conservare queste caratteristiche anche in gare sulla carta più facili ma che in realtà non lo sono, guardate il Frosinone con la Roma. E' sempre molto importante avere una grandissima determinazione e non sottovalutare mai l'avversario. L'errore di Firenze al VAR? Mi sono espresso a inizio anno, poi ho preferito fare un passo indietro e non parlare più. Credo ci sia la volontà da parte della dirigenza arbitrale di correggere le cose, gli errori ancora ci sono e questo dispiace".