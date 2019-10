TMW - Torino, Cairo: "Squadra unita al 100%, tutti seguono Mazzarri"

Fonte: Dall'inviato Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine di Torino-Cagliari 1-1, in zona mista è intervenuto il presidente granata Urbano Cairo: “Essere partiti a luglio sicuramente ha creato difficoltà fisicamente, sono quattro mesi che stiamo giocando. Gli altri hanno avuto impegni minori e sono partiti poco. Verdi è arrivato tardi dopo una stagione in cui ha giocato poco, ha bisogno ancora adesso di trovare la gamba anche se tecnicamente ha delle qualità importanti. Deve crescere fisicamente. Così come Zaza sta facendo cose eccellenti perché fisicamente sta bene, così quando cresceranno fisicamente Verdi e altri giocatori in campo si vedrà”.

Sulla partita: “Era una partita in cui sicuramente i giocatori sentivano l’impegno e l’importanza, giocavamo contro un Cagliari che sta molto bene e che ha avuto un impatto positivo in campionato. Poi abbiamo preso quel gol lì e quello sicuramente ha scombinato tutto. La squadra però ha retto bene, abbiamo avuto occasioni. Mi tengo le cose buone, poi questo è un campionato particolare, avete visto i pareggi di Juve, Inter e Napoli. Noi siamo in una fase in cui fisicamente stiamo pagando la partenza anticipata, questo può creare qualche difficoltà in più. Ma stando compatti con la squadra e col mister sicuramente possiamo recuperare benissimo. Zaza mi diceva che forse c’era un fallo su di lui e non era fuorigioco. Ma il punto è un altro: abbiamo fatto una partita di compattezza cercando di vincerla, anche loro ci hanno provato, è stata giocata a viso aperto. Io credo che sia un passo avanti interessante”.

Ha avuto modo di parlare con la squadra? “Non ho parlato io con la squadra, ci ha parlato il mister com’è giusto che sia. Ma adesso secondo me non è che ci sia da parlare. La squadra vuole fare bene, hanno lottato e combattuto. Qualcuno fisicamente è meno in palla, non è fondamentale che il presidente parli alla squadra quando le cose vanno meno bene. L’importante è che io sia vicino al mister e alla squadra”.

Sui fischi: “Ci sta, la gente paga il biglietto ed è libero di fare quello che ritiene giusto. Magari la squadra può sentirla come una cosa meno bella, ma deve superare queste cose e giocare indipendentemente da quello”.

La squadra è unita e segue il mister? “Totalmente. Al 100%. Sono tutti molto compatti, molto uniti e si è visto in campo. Hanno dato l’anima per vincerla. Io sono fiducioso, dobbiamo compattarci, stare bene fisicamente perché, ripeto, siamo partiti ai primi di luglio e questo impatta un po’. Credo che tutto questo vada considerato”.