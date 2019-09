TMW - Torino, Cairo: "Verdi il primo obiettivo, mi sono fatto un regalo”

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni di TMW e dei media presenti dopo l'incontro per la firma di Simone Verdi: "Sono molto contento, era il primo obiettivo, lo abbiamo sempre voluto. Lo volevamo prendere prima, ma il Napoli doveva fare altre operazioni, oggi ho voluto provare in tutti i modi possibili, abbiamo fatto una maratona tipo Mentana, dalle 13:00".

Ora il Torino punta in alto?

"La si è vista a Bergamo, ha fatto benissimo e mancavano alcuni titolari importanti, come N'Koulou stesso. Abbiamo fatto una partita bellissima giocando tre giorni prima, il Wolverhampton ha perso 3-2 perché aveva nelle gambe quella partita lì".

È uno dei colpi che la soddisfa di più?

"Mi sono fatto un regalo e l’ho fatto ad allenatore e i tifosi".

Ha temuto di non farcela?

"Sì, poi con Giuntoli ci siamo visti ed era sempre in contatto con il presidente. C'era la disponibilità per fare l'operazione anche per poter tornare ad avere rapporti come società, come li ho io con De Laurentiis".

N'Koulou è rimasto, ora si può risolvere?

"L’ho detto già, lui deve ritornare ad essere la persona che conosciamo".

Millico è rimasto?

"Sì, ma potrebbe esserci qualcosa per lui in qualche mercato estero".