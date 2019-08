Fonte: Dal nostro inviato Emanuele Pastorella

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Torino Urbano Cairo commenta così il ko subito con il Wolverhampton. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW : "Non voglio parlare della partita, di questo ci ha già pensato mister Mazzarri. Mercato? Per ora ho tenuto tutti, ora vediamo cosa succede negli ultimi giorni. Verdi? Non c'è l'accordo, altrimenti sarebbe stato qui".