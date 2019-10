Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Colloquio in corso nella pancia dello stadio Olimpico di Roma fra Urbano Cairo e Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino è in bilico dopo il pesante 4-0 incassato questa sera dalla Lazio di Simone Inzaghi. In attesa di capire l'esito del colloqui la società granata ha indetto il silenzio stampa.