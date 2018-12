TMW - Torino, comunicazione dal Besiktas: niente riscatto per Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Besiktas ha comunicato al Torino la propria intenzione di non riscattare Adem Ljajic, centrocampista serbo arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto. Così l'ex Fiorentina potrebbe tornare a disposizione di Mazzarri per cercare l'assalto all'Europa.