tmw Torino, con Vagnati ds tutto su Semplici. A Bava proposto il ritorno al settore giovanile

Un lungo confronto per scoprire le carte in tavola: il presidente Urbano Cairo è stato a colloquio con il direttore sportivo Massimo Bava, delineandogli quale sarà il futuro della società. Davide Vagnati, dimissionario dalla SPAL, approderà in granata e gli verrà affidata l'area mercato della prima squadra. Si porterà diversi fedelissimi, a partire dal vice Gianmario Specchia, oltre al suo scouting. E Bava? Cairo gli ha proposto il ritorno alla guida del settore giovanile, ruolo che ha già ricoperto per diversi anni prima della promozione per il dopo-Petrachi. A questo punto, anche il futuro di Moreno Longo sembra appeso a un filo: le valutazioni del club di via Arcivescovado riguarderanno anche l'attuale tecnico, arrivato il 4 febbraio per sostituire Walter Mazzarri e protagonista soltanto di tre partite con altrettante sconfitte. Le voci su Leonardo Semplici, artefice insieme a Vagnati del miracolo SPAL, sono sempre più insistenti.