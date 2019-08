Fonte: Alessio Alaimo

Diego Laxalt al Torino, domani nuovo incontro per provare a chiudere. Decisivo il summit di questo pomeriggio dell'agente dell'esterno a Casa Milan con la dirigenza rossonera. Come raccolto da TMW domani le parti proveranno a chiudere per per il passaggio al Torino: la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.