Fonte: dall'inviato Dennis Magrì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finita la riunione straordinaria tra Urbano Cairo, presidente del Torino, e la sua dirigenza negli spogliatoi del Via del Mare dopo l'inattesa e pesante sconfitta granata in casa del Lecce, che continua a tenere aperta un'emorragia di risultati per i piemontesi. In attesa di conoscere le decisioni societarie, nei corridoi dello stadio leccese si è visto uscire Cairo al termine del summit, con un'espressione piuttosto scura sul suo volto.