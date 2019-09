Fonte: Claudia Marrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile colpo in attacco per il Torino in queste ultimissime ore di mercato. Con la situazione di Vincenzo Millico ancora in forse (possibile una sua partenza), il club granata tiene sotto osservazione principalmente due profili: Barrow dell'Atalanta e La Mantia del Lecce.