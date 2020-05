tmw Torino, in attesa del protocollo si va verso la ripresa dei lavori in gruppo

vedi letture

Il Torino prova a tornare alla normalità, già per domani Belotti e compagni dovrebbero riprendere gli allenamenti di gruppo: dal club di via Arcivescovado non sono ancora arrivate notizie ufficiali, ma la linea tracciata è questa. Già da domani, infatti, i lavori non saranno più facoltativi ma obbligatori, quindi Moreno Longo attende tutti i suoi giocatori al quartier generale. E al Filadelfia riapriranno anche la palestra e gli spogliatoi, sempre nel rispetto della distanza interpersonale di due metri come imposto dal protocollo, ma non le docce, che i giocatori dovranno farsi a casa. Tutti convocati domani, dunque, tranne il giocatore colpito da Coronavirus: il club si è appellato da tempo alla privacy e non ha svelato le sue generalità, ma da quanto trapela le sue condizioni sono in miglioramento e dovrebbe aggregarsi al gruppo a partire dalla prossima settimana.