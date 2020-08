tmw Torino in vantaggio sull'Atalanta per Vojvoda: a breve possibile fumata bianca

vedi letture

Arrivano aggiornamenti sulla situazione legata a Mergim Vojvoda. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, dopo l'inserimento della scorsa settimana il Torino è adesso in vantaggio sull'Atalanta per il giocatore. L'offerta dei granata allo Standard Liegi è di 5 milioni di euro e con l'aggiunta di qualche bonus può arrivare il sì dei belgi. Entrambi i club italiani hanno il sì del giocatore ma i nerazzurri affonderebbero il colpo solo dopo la partenza di Castagne, che non sembra essere però così vicina: ecco perché al momento il Toro è in vantaggio e si appresta a chiudere il trattativa.