tmw Torino, incontro positivo con la SPAL per Fares. Il laterale algerino è più vicino

vedi letture

Prosegue il pressing del Torino per Mohamed Fares, laterale algerino della SPAL. Nella giornata di ieri, a margine dell'incontro tra le due squadre, le due società hanno discusso del trasferimento in granata del laterale sinistro classe '97, che è vicino a un accordo di durata quadriennale con la società granata.

I due club hanno fatto passi in avanti sulla valutazione del cartellino (la prima richiesta della società di Ferrara era di circa 11 milioni di euro, ora le richieste sono un po' più basse) e in programma c'è un nuovo incontro per provare ad arrivare alla fumata bianca.