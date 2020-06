tmw Torino, intesa col Reading: Boyé resta in prestito fino a fine Championship

vedi letture

Tutto definito tra Torino e Reading, Lucas Boyé resterà in Inghilterra fino a fine stagione. La punta argentina, continuerà a far parte della rosa di Mark Bowen in Championship, dove Boyé è alla ricerca della prima marcatura. Sette gare a disposizione davanti, ad agosto poi tornerà a Torino e lì starà al ds Davide Vagnati trovare l'intesa con l'entourage del giocatore per una possibile nuova destinazione.