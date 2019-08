© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Ansaldi potrebbe presto rinnovare il contratto con il Torino. Legato al club granata da un accordo valido per un altro anno (ma il Torino ha una opzione per rinnovarlo per una ulteriore stagione entro il prossimo 1° luglio), il calciatore argentino classe '86 vorrebbe sottoscrivere un nuovo contratto con la società di patron Cairo. Per questo motivo, il suo procuratore Pedro Aldave la prossima settimana sarà in Italia: in caso di fumata nera, non è escluso che il giocatore possa vagliare altre soluzioni.