tmw Torino, l'agente di Lyanco in Portogallo per trattare con lo Sporting

Lo Sporting club torna alla carica per Lyanco, difensore brasiliano del Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, l'agente del calciatore in queste ore si trova in Portogallo per cercare di chiudere l'operazione con lo Sporting.