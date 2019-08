TMW - Torino, Laxalt non è più un obiettivo. Affare saltato definitivamente

Fonte: Antonio Vitiello e Raimondo De Magistris

Diego Laxalt non è più un obiettivo del Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, la trattativa tra i granata e il laterale uruguayano si è arenata definitivamente, perché oggi non sono previsti nuovi contatti né col Milan né col suo entourage. L'ex Genoa continua a piacere al Sassuolo, ma l'operazione non è facile.