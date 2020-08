tmw Torino, luce verde di Cairo: il club prova a piazzare il colpo Schick in attacco

Il Torino cerca un colpo per l'attacco e il ds Davide Vagnati è al lavoro per regalare un giocatore di livello al prossimo allenatore (sempre più Marco Giampaolo, Roberto D'Aversa alternativa). Il nome, raccolto da Tuttomercatoweb.com, è quello di Patrik Schick: è il grande sogno anche del presidente Urbano Cairo che ha dato luce verde alla dirigenza per provare a trovare un'intesa con la Roma per il giocatore. Il RB Lipsia sta cercando di riscattarlo ma ancora non c'è intesa con i giallorossi. Senza Ralf Rangnick, si spegne la pista che porta al Milan e allora il Torino è forte sul giocatore.