Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

Il Torino sta definendo in queste ore l'affare legato ad terzino classe 2000 Alejandro Marcos, che andrà a rinforzare la Primavera granata: l'affare si era bloccato per l'esigenza del Barcellona di trovare un sostituto prima di liberare il giocatore, in scadenza a giugno prossimo coi catalani. Ora l'affare viaggia spedito, con l'iberico che diventerà un nuovo giocatore del Toro a titolo definitivo.