© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cambia l'orizzonte attorno a Vincenzo Millico, stellina del Torino di Walter Mazzarri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la società del presidente Urbano Cairo dopo aver inizialmente scelto di trattenere l'attaccante classe 2000 (il più giovane italiano di sempre a segnare nelle coppe europee) in prima squadra, nelle ultime ore avrebbe, invece, deciso mandarlo a farsi le ossa in Serie B. Un cambio di prospettiva che potrebbe e dovrebbe trovare una soluzione già entro questa settimana, dunque prima del via del campionato cadetto.